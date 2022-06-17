Токаева спросили, как в Казахстане относятся к спецоперации России в Украине

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Глава Казахстана принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге – на сессии вопросов и ответов его спросили об отношении к спецоперации России в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

"Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества на лицо, поэтому разные мнения высказываются", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу.

Первый принцип – территориальная целостность государства, второй – право нации на самоопределение.

"Коль скоро они противоречат, есть и разные понимания. Одни говорят, что территориальная целостность государства – это святое. Другие говорят, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут создать собственное государство и могут отделиться по собственному желанию от него", - добавил Токаев.

Глава Казахстана отметил: если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

По всей видимости, этот принцип будем применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - сообщил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974645-tokaeva-sprosili-ob-otnoshenii-k-spetsoperatsii-rossii-v-ukraine/