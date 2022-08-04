Генсек ООН прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Антониу Гутерриш. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и заявил, что организация придерживается политики "одного Китая", об этом говорится в пресс-релизе на сайте ООН.

"В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна – мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем", – сказал Гутерриш.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он заявил, что все действия, совершаемые Пелоси, "не заканчиваются хорошо".

Вечером 2 августа Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с официальным визитом. Власти Китая выступили против ее визита и пригрозили ответными мерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981684-gensek-oon-prokommentiroval-vizit-pelosi-na-tayvan/