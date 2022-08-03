Пелоси сообщила, что США заключат торговое соглашение с Тайванем

Нэнси Пелоси. Фото: Nathan Howard/Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на пресс-конференции сообщила, что Штаты заключат торговое соглашение с Тайванем, передает РИА Новости со ссылкой на тайваньские СМИ.

Пресс-конференция состоялась по итогам встречи Пелоси с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Спикер рассказала, что торговое соглашение с тайваньской стороной может быть заключено скоро.

"Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причем скоро", - сказала Пелоси.

На встрече с официальными лицами Тайваня Пелоси вручили правительственную медаль "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в развитии отношений Вашингтона и Тайбэя.

Спикер сообщила в Twitter, что встретилась с вице-президентом Законодательного Юаня Тайваня Цай Чи-Чаном в Тайбэе.

"Делегация нашего Конгресса имела большую честь встретиться с вице-президентом Законодательного Юаня Цай Чи-чаном здесь, в Тайбэе", - написала она.

Законодательный Юань - однопалатный законодательный орган Тайваня.

Ее визит прокомментировали председатель КНР Си Цзиньпин, а также в России и ООН. А за полетом в Тайбэй третьего лица в правительстве Соединенных Штатов следили почти три миллиона пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981556-pelosi-soobschila-chto-ssha-zaklyuchat-torgovoe-soglashenie-s-tayvanem/