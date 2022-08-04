ЕС заявил о заинтересованности в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе

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Представитель пресс-службы ЕК прокомментировала визит Пелоси на Тайвань. По ее словам, Евросоюз в данной ситуации заинтересован в сохранении мира и статус-кво в проливе, передает РИА Новости.

"У нас нет конкретного комментария", - сказала Набила Массрали.

Она добавила, что ЕС в сложившейся ситуации призывает решить вопрос дипломатическим путем.

"В рамках политики одного Китая (One China policy) Евросоюза, мы признаем правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей", - сказала представитель пресс-службы ЕК.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с визитом вечером 2 августа и улетела в Сеул на следующий день. В Тайбэе она встретилась с официальными лицами страны, включая лидера Цай Инвэнь. Ее прибытие на остров вызвало негативную реакцию со стороны Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981661-es-zayavil-o-zainteresovannosti-v-sohranenii-status-kvo-v-tayvanskom-prolive/