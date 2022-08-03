Си Цзиньпин прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался о визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее визит он назвал "демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов", передает Republic World.

"Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров", – сказал председатель КНР.

Ранее сообщалось, что Пелоси встретится с главой крупнейшего производителя чипов на Тайване.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, 2 августа, несмотря на то, что Китай выступил против ее визита на остров. В ответ на визит Пелоси власти страны провели масштабные военные учения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981477-si-tszinpin-prokommentiroval-vizit-pelosi-na-tayvan/