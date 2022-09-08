Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань

Американские конгрессмены прибыли на Тайвань. Кадр из видео: facebook.com/AIT.Social.Media

Восемь членов Палаты представителей США прибыли на Тайвань в среду, 7 сентября. В результате число американских конгрессменов, посетивших остров в этом году, достигло самого высокого уровня по крайней мере за десятилетие, передает Bloomberg.

Издание со ссылкой на заявление Американского института на Тайване пишет, что делегация из двух членов Палаты представителей от Демократической партии и шести от республиканцев приземлилась в Тайбэе.

На сайте института также сообщалось, что в состав делегации вошли Стефани Мерфи, Скотт Франклин, Кай Кахеле, Джо Уилсон, Энди Барр, Даррелл Исса, Клаудиа Тенни, Кэт Каммак. Американские конгрессмены прибыли на Тайвань в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион и покинут остров 9 сентября.

Отмечается, что 28 американских законодателей посетили Тайвань в этом году. И это уже четвертая делегация Конгресса США, прибывшая в Тайбэй с момента визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест США из-за визита американского сенатора Марши Блэкберн на Тайвань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986768-delegatsiya-amerikanskih-kongressmenov-pribyla-na-tayvan/