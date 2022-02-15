Посольство Казахстана обратилось к казахстанцам, находящимся в Украине

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В официальном Facebook-профиле посольства Казахстана в Украине появилось обращение к нашим соотечественникам, находящимся за рубежом.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан, в целях оказания своевременной помощи в случае возникновения экстренных ситуаций просим граждан Республики Казахстан встать на консульский учет", – говорится в сообщении посольства.

Встать на консульский учет можно без личного присутствия в посольстве, заполнив учетную карточку, размещенную на сайте посольства Казахстана, и отправив ее вместе с копией паспорта на электронную почту: consul.kiev@mfa.kz.

Помимо сайта диппредставительства, за актуальной информацией по этой теме можно следить на его страницах в соцсетях и мессенджерах.

Накануне Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало номера телефонов для эвакуации из Украины.

Напомним, в минувшее воскресенье на фоне обострения конфликта между Украиной и Россией власти нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

В тот же день в СМИ появилось сообщение о том, что Украина закрывает воздушное пространство для всех самолетов. Тем не менее, сообщалось, что Казахстан не отменял рейсы в Киев на фоне сообщений о закрытии неба над Украиной.

Накануне стало известно о том, что бизнесмены и олигархи Украины начали покидать страну чартерными рейсами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956244-posolstvo-kazahstana-obratilos-k-kazahstantsam-nahodyaschimsya-v-ukraine/