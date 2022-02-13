СМИ: Украина полностью закрывает воздушное пространство для самолетов

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Украина закроет воздушное пространство для самолетов полностью с 14 февраля. Как сообщают местные СМИ, данное решение продиктовано действиями западных страховых компаний.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение, в котором заявили, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна в Украине.

А отсутствие гарантий по страхованию, как отмечает издание, означает, что авиаперевозки в Украине могут полностью остановиться.

"Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника", — цитирует издание источник.

В авиакомпаниях страны пока никак не комментируют эту новость, вместе с тем, как отмечает издание, билеты на некоторые рейсы уже недоступны к продаже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955871-smi-ukraina-polnostyu-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-samoletov/