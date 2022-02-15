Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов

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Великобритания перевела часть дипломатов из Киева во Львов, передает РИА Новости.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что они перевели часть работников посольства во Львов. Но при этом британцы сохранят присутствие в столице Украины.

"Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять), но постоянно изучаем ситуацию на Украине", - заявила Трасс.

Британский премьер Борис Джонсон и Джо Байден ранее выразили надежду, что ситуация вокруг Украины разрешится дипломатическим путем.

Тем временем Канада согласилась предоставить украинской стороне летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов. А Соединенные Штаты предложили стране кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов.

Также политолог выразил мнение, как эскалация конфликта между Россией и Украиной способна отразиться на Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956199-velikobritaniya-perevela-chast-svoih-diplomatov-iz-kieva-vo-lvov/