Бизнесмены и олигархи Украины начали покидать страну чартерными рейсами

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Бизнесмены и олигархи на фоне напряженной ситуации вокруг Украины начали покидать страну чартерными рейсами, передает Украинская правда.

В минувшее воскресенье из Киева вылетели 20 частных самолетов и чартерных рейсов. Такое количество вылетов было в последний раз зафиксировано шесть лет назад.

Среди покинувших страну числятся бывшие Народные депутаты Украины Ринат Ахметов и Борис Колесников. Но последний утверждает, что никуда не уезжал. А его воздушное судно было отправлено на техническое обслуживание в Прагу.

Украинский миллионер Игорь Абрамович, по слухам, заказал частный борт, в котором числились 50 человек. Это родственники однопартийцев и его бизнес-партнеры. Воздушное судно направилось в Вену.

10 февраля из страны улетел бизнесмен Александр Ярославский.

Киев также покинули предприниматель Вадим Новицкий, миллиардер Виктор Пинчук, бизнесмены Андрей Ставницер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Ставницер и Хмельницкий заявили, что улетели в командировку, но скоро вернутся обратно.

Напомним, МИД сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955931-biznesmeny-i-oligarhi-ukrainy-nachali-pokidat-stranu-charternymi-reysami/