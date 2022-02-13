Ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину

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Словения, Северная Македония и Черногория призвали граждан покинуть Украину. Кроме того, ряд стран решили приостановить работу своих посольств в Киеве из-за ситуации вокруг Украины.

Министерство иностранных дел Словении призвало своих граждан, находящихся на Украине, выехать из страны, пишет РИА Новости.

"Словенским гражданам в настоящее время не рекомендуем ездить на Украину. Тем гражданам Словении, кто сейчас находится на Украине, советуем обеспечить скорый выезд", - цитирует издание заявление МИД.

МИД Северной Македонии также призывает граждан страны избежать поездки в страну, а всех, кто находится на Украине, если имеют возможность, как можно скорее покинуть ее.

Издание пишет, что из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации в сфере безопасности МИД призвал черногорских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность досрочного выезда из страны.

МИД Турции рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины.

"За ситуацией с безопасностью в Украине внимательно следит наша страна. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Нашим гражданам рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для своей личной безопасности и связаться с нашим Посольством в Киеве до их поездки", - цитирует издание заявление турецкого МИД.

Кроме того, Британия вывозит сотрудников посольства из Киева, оно не сможет оказывать консульскую помощь.

Власти Израиля готовят меры по ускорению вывоза своих граждан из Украины, экстренное совещание на эту тему провел премьер Беннет.

Также сообщается, что Канада приостанавливает работу посольства в Киеве из-за "ухудшения ситуации в плане безопасности", заявила глава МИД.

Австралия тоже приостановила работу посольства в Киеве и распорядилась об отъезде его сотрудников, заявил МИД. Операции посольства Австралия переносит во временный офис во Львове.

Напомним, что на днях президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955854-ryad-stran-prizvali-svoih-grazhdan-pokinut-ukrainu/