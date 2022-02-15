США начали готовить необязательную резолюцию по России

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Сенаторы США начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, с помощью которой предупредят Россию о серьезных последствиях в случае их вторжения в Украину, передает NBC.

По предположениям представителей республиканской и демократической партии США, они вряд ли успеют принять законопроект о санкциях против России вовремя. Поэтому запасным планом стала необязательная резолюция по России.

Известно, что председатель комитета по международным отношениям Боб Менендес передал своему коллеге республиканцу Джиму Ришу предложение о санкциях. По словам последнего, предложение еще предстоит обдумать.

Ситуация усложняется тем, что Палата представителей на каникулах до 28 февраля.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов.

Также стало известно, что Канада предоставит украинской стороне летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов и кредит в 392 миллиона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956219-ssha-nachali-gotovit-neobyazatelnuyu-rezolyutsiyu-po-rossii/