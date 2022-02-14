МИД Казахстана опубликовало номера телефонов для эвакуации из Украины

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

В МИД Казахстана рассказали о текущей ситуации в Украине, а также опубликовали номера телефонов, по которым можно будет обратиться в случае, если им понадобится эвакуация, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МИД, сейчас на временном консульском учете в Украине состоят 493 человека - это сотрудники посольства и члены их семей, студенты, а также представители бизнеса. Еще 1110 человек состоят на постоянном консульском учете.

Граждане Казахстана преимущественно проживают в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

Также в Министерстве указали, что на фоне обострения конфликта между Россией и Украиной поступило уже более десятка телефонных звонков и обращений на электронную почту с просьбами разъяснить ситуацию. Вместе с тем, запросов на эвакуацию в Казахстан от граждан не поступало.

Тем не менее, в случае, если начнется вооруженный конфликт, казахстанцы могут обратиться для эвакуации по следующим номерам:

+38 067 347 04 08 (WhatsApp, Viber);

+38 044 483 15 96;

+38 044 489 18 58.

Также можно обращаться в офисы почетных консулов РК в Харькове (консулький округ охватывает Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области), Львове (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольськая, Хмельницькая, Черновецкая и Львовськая области), Одессе (Николаевская, Херсонская и Одесская области) и Днепре (Днепропетровская область).

В МИД также отметили, что все сотрудники дипмиссии Казахстана в Украине осведомлены о протоколах выезда из страны пребывания, включая наземный и воздушный вариант.

Кроме того, на постоянной основе проводится работа с почетными консулами и их аппаратами по вопросам оказания содействия возвращению граждан и другой посильной помощи. Свою готовность к оказанию помощи выразила и казахская диаспора в Украине.

Напомним, что накануне на фоне обострения конфликта между Украиной и Россией власти нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Также вчера в СМИ появилось сообщение о том, что Украина закрывает воздушное пространство для всех самолетов. Тем не менее, сообщалось, что Казахстан не отменял рейсы в Киев на фоне сообщений о закрытии неба над Украиной.

Сегодня стало известно о том, что бизнесмены и олигархи Украины начали покидать страну чартерными рейсами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956078-mid-kazahstana-opublikovalo-nomera-telefonov-dlya-evakuatsii-iz-ukrainy/