МИДы сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину

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МИД Японии объявило, что отзывает сотрудников посольства в связи с ситуацией вокруг Украины.

В Киеве от Японии останутся несколько сотрудников. Из-за этого работа посольства будет ограничена, передает телеканал NHK.

Причиной такого решения стало сообщение, поступившее от США, которое гласит, что 16 февраля Россия введет свои войска на территорию Украины.

Кроме того, Япония призвала своих граждан, которые все еще находятся на территории этой страны, немедленно эвакуироваться.

Тем временем министерство иностранных дел и европейской интеграции Хорватии тоже призвало своих граждан покинуть Украину, объявив об этом в

"Мы советуем хорватским гражданам в Украине временно покинуть Украину, если есть возможность. Если нет, мы советуем проявлять осторожность и регулярно получать информацию о текущей ситуации по согласованию с Посольством Республики Хорватия в Украине", - гласит сообщение.

А посол Франции в Киеве Этьен де Понсен посоветовал жителям своей страны отложить поездки в Украину. Однако покидать страну дипломат не призывал. Но заявил, что следует запастись едой, водой, теплой одеждой и другим необходимым.

"Но на данном этапе (воскресенье, 13 февраля, день) мы не даем общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну", - говорит де Понсен.

Посольство Франции в Украине продолжает работу в обычном режиме. Но при этом готовится к любым неожиданностям.

МИД Чехии призвало своих граждан, которые в ближайшее время планируют покинуть Украину, сделать это немедленно из-за возможной приостановки или ограничении полетов, передает РИА Новости.

Призыв покинуть Украину последовал также от правительств Словении, Северной Македонии и Черногории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955922-mid-srazu-neskolkih-stran-prizvali-svoih-grazhdan-pokinut-ukrainu/