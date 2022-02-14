Казахстан не отменял рейсы в Киев на фоне сообщений о закрытии неба над Украиной

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Казахстан продолжит летать в Киев на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Украины для самолетов с 14 февраля. Из столицы нашей страны и из Алматы регулярные рейсы будут осуществляться в прежнем режиме, передает NUR.KZ.

Как сообщили в авиакомпании Air Astana, перевозчик продолжает выполнять регулярные рейсы по направлению Алматы-Киев-Алматы по понедельникам, средам и субботам, а также Нур-Султан-Киев-Нур-Султан по четвергам.

"В настоящее время, отсутствуют какие-либо ограничения со стороны страховых компаний. Air Astana внимательно следит за развитием ситуации в Украине, и информирует пассажиров об изменениях в расписании, в случае возникновения риска безопасности полетов.

Принимая во внимание обеспокоенность пассажиров, вылетающих в Киев, Air Astana без удержания штрафа осуществляет перебронирование и полный возврат авиабилетов, выписанных до 13 февраля, включительно, на рейсы с 14 по 21 февраля", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о том, что Украина закроет воздушное пространство для самолетов полностью с 14 февраля. Отмечалось, что такое решение продиктовано действиями западных страховых компаний.

Тем не менее, как сообщает сайт DW, украинские власти опровергли сведения о закрытии воздушного пространства страны. Но авиакомпании могут сами принимать решение о приостановке полетов в Украину. Так, у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования, отмечает издание со ссылкой на Мининфраструктуры Украины. Но государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

Между тем, бизнесмены и олигархи стали покидать страну чартерными рейсами. Также МИДы сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину. Среди них - Япония, Словения, Черногория и Северная Македония. Причиной такого решения стало сообщение, поступившее от США, которое гласит, что 16 февраля Россия введет свои войска на территорию Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956048-kazahstan-ne-otmenyal-reysy-v-kiev-na-fone-soobscheniy-o-zakrytii-neba-nad-ukrainoy/