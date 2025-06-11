Почему министра Марата Карабаева сняли с должности, ответил Скляр

В кулуарах Акорды заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил, почему на днях сняли с должности министра транспорта Марата Карабаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Зампремьера спросили, почему увольнение произошло в выходной день.

"Не вижу ничего из ряда вон выходящего. Текущие процессы - люди приходят и уходят. Министры работают, министры увольняются. Не вижу в этом ничего особенного", - ответил Скляр.

Касательного самого Карабаева он добавил, что для освобождения Карабаева от должности "были какие-то причины".

"Не хотел бы сейчас говорить об этом. Каждый новый период диктует новые требования к руководителям. Есть задачи, которые необходимо решать. Часть задач, стоявших перед министерством, Карабаев решил.

Сейчас новый руководитель будет решать задачи, которые будут стоять перед ведомством в целом. Вы знаете, что была очень серьезная критика со стороны главы государства. В министерстве транспорта действительно есть над чем работать.

Я не хотел бы давать оценки кому-то из министров. Думаю, время покажет, кто как работал и какие вопросы решались", - добавил Скляр.

Напомним, 8 июня, в воскресенье, Марата Карабаева сняли с должности министра транспорта Казахстана.

Ранее 14 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главе Министерства транспорта Марату Карабаеву.

Тогда отмечалось, что Токаев потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли. Также он подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

"Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов", - сообщали тогда в Акорде.

Вскоре Марат Карабаев рассказал, как отреагировал на выговор от президента.

Через несколько дней после выговора Марату Карабаеву Министерство транспорта Казахстана сообщило о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

18 мая Марат Карабаев посетил пункт пропуска на границе с Китаем: он и его коллега из Китая осуществили совместный осмотр и ознакомились с работой казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Нур Жолы".

В январе 2023 года его назначили министром индустрии и инфраструктурного развития РК. В сентябре 2023 года он стал министром транспорта Республики Казахстан. В феврале 2024 года Марата Карабаева переназначили на должность министра транспорта.