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Получивший выговор от Токаева министр транспорта отправился на границу с Китаем

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Пункт пропуска Nur Joly на границе Китая и Казахстана
Пункт пропуска Nur Joly. Фото: Министерство транспорта РК

Марат Карабаев, который ранее получил выговор от президента страны Касым-Жомарта Токаева, посетил пункт пропуска на границе с Китаем, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, Марат Карабаев и его коллега из Китая осуществили совместный осмотр и ознакомились с работой казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Нур Жолы".

"Развитие приграничной инфраструктуры - одна из приоритетных задач для дальнейшего роста объема трафика грузов. Так, министры поговорили на месте с водителями большегрузов, обсудили проблемные вопросы и пришли к договоренности совместно принять меры по устранению узких мест на границе двух стран.

Транспортные ведомства проработают вопрос по созданию улучшенных условий для прохождения транзита: снятие административных барьеров, увеличение пропускной способности приграничной инфраструктуры, развитие цифровизации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Марат Карабаев и Лю Вэй договорились создать постоянную рабочую группу, в состав которой войдут профильные специалисты.

"Следующие переговоры на уровне министров пройдут через месяц. В рамках посещения АПП принимали участие представители таможенных и пограничных служб.

Напомним, что с прошлого года Казахстан и Китай обмениваются бланками разрешений в электронном формате. В этом году страны обменялись 90 тыс. ИБР", - добавили в министерстве.

Несколько дней назад мы писали, что в Минтрансе начали анализ коррупционных рисков через несколько дней после выговора Токаева.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главе министерства Марату Карабаеву.

Тогда отмечалось, что Токаев потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли. Также он подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

"Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов", - сообщали тогда в Акорде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2246205-poluchivshiy-vygovor-ot-tokaeva-ministr-transporta-otpravilsya-na-granicu-s-kitaem/