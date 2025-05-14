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Токаев объявил выговор министру транспорта Казахстана

Опубликовано:

Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Глава государства провел заседание Совета Безопасности по итогам которого объявил выговор министру Марату Карабаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву", - говорится в сообщении.

Глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

Стоит отметить, что президент в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Отметим, что сегодня под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан.

Были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

Напомним, около месяца назад Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра транспорта о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период. Президент особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2244858-tokaev-obyavil-vygovor-ministru-maratu-karabaevu/