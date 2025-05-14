Токаев объявил выговор министру транспорта Казахстана

Глава государства провел заседание Совета Безопасности по итогам которого объявил выговор министру Марату Карабаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву", - говорится в сообщении.

Глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

Стоит отметить, что президент в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Отметим, что сегодня под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан.

Были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

Напомним, около месяца назад Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра транспорта о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период. Президент особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.