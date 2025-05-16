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В Минтрансе начали анализ коррупционных рисков через несколько дней после выговора Токаева

Опубликовано:

Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Министерство транспорта Казахстана на своем официальном сайте сообщило о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, передает NUR.KZ.

"Министерство транспорта Республики Казахстан оповещает общественность о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности департамента цифровизации и государственных услуг с 20 мая 2025 года", - сказано в сообщении.

Отметим, что уведомление о запланированном анализе опубликовано через несколько дней после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главе министерства Марату Карабаеву.

Тогда отмечалось, что Токаев потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли. Также он подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

"Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов", - сообщали тогда в Акорде.

Добавим, что в тот же день премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Токаева. Тогда Бектенов подчеркнул, что результаты работы по организации и повышению эффективности "зеленых коридоров" должны быть ощутимы для граждан и бизнеса.

"Соответствующим органам поручено внедрить механизм без таможенного досмотра для транзитных грузов. Ведется работа по формированию внешних казахстанских терминалов", - сообщили в правительстве.

Кроме того, Минтрансу дали неделю, чтобы обеспечить финансирование приоритетных проектов, влияющих на торговый и транзитный поток.

Напомним, около месяца назад Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра транспорта о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период. Президент особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245671-v-mintranse-nachali-analiz-korrupcionnyh-riskov-cherez-neskolko-dney-posle-vygovora-tokaeva/