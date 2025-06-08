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    Политика

      Марата Карабаева сняли с должности министра транспорта Казахстана

      Опубликовано:

      Марат Карабаев
      Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

      Марата Карабаева сняли с должности министра транспорта Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Несколько недель назад он получил выговор от президента страны.

      "Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.

      Напомним, 14 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главе Министерства транспорта Марату Карабаеву.

      Тогда отмечалось, что Токаев потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли. Также он подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

      "Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов", - сообщали тогда в Акорде.

      Вскоре Марат Карабаев рассказал, как отреагировал на выговор от президента.

      Через несколько дней после выговора Марату Карабаеву Министерство транспорта Казахстана сообщило о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

      18 мая Марат Карабаев посетил пункт пропуска на границе с Китаем: он и его коллега из Китая осуществили совместный осмотр и ознакомились с работой казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Нур Жолы".

      В январе 2023 года его назначили министром индустрии и инфраструктурного развития РК. В сентябре 2023 года он стал министром транспорта Республики Казахстан. В феврале 2024 года Марата Карабаева переназначили на должность министра транспорта.

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