Глава Минтранса ответил, планирует ли подать в отставку после выговора президента

Глава Министерства транспорта РК Марат Карабаев в кулуарах сената рассказал, как отреагировал на выговор от президента, передает корреспондент NUR.KZ.

"Политический госслужащий не вправе обсуждать решения главы государства.

Что касается нашего министерства, сотрудников министерства, все вместе будем работать над тем, чтобы своевременно и качественно исполнить те поручения президента, которые поставлены перед нами.

Я, как первый руководитель этого государственного органа, буду прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие", - сказал Карабаев.

Журналисты поинтересовались у него, не планирует ли он подавать в отставку.

"Я в своей работе останусь сосредоточен для того, чтобы качественно и в свое время выполнить все поручения президента", - заявил министр.

Напомним, 14 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главе Министерства транспорта Марату Карабаеву.

Тогда отмечалось, что Токаев потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли. Также он подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

"Токаев отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов", - сообщали тогда в Акорде.

Через несколько дней после выговора Марату Карабаеву Министерство транспорта Казахстана сообщило о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

18 мая Марат Карабаев посетил пункт пропуска на границе с Китаем: он и его коллега из Китая осуществили совместный осмотр и ознакомились с работой казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Нур Жолы".

Добавим, по информации на сайте Министерства транспорта РК, Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года.

В 2010 году c отличием окончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ", специальность "Производственно-системная инженерия", в 2015 году окончил Таразский государственный университет имени Дулати М.Х. по специальности "Экономика".

В разные годы он работал в государственных структурах страны

С 2011 по 2013 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК на должностях эксперта и главного эксперта.

С 2013 года работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления.

В 2014 году – заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по 2017 годы работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2020 годы – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2020 по 2021 годы – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С 2021 по 2023 годы – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В январе 2023 года его назначили министром индустрии и инфраструктурного развития РК

В сентябре 2023 года он стал министром транспорта Республики Казахстан.

В феврале 2024 года Марата Карабаева переназначили на должность министра транспорта.