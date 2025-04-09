Какой налог на роскошь введут в Казахстане в рамках нового Налогового кодекса

На заседании мажилиса начали рассмотрение проекта нового налогового кодекса, в рамках которого предусмотрен налог на роскошь, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, предметы роскоши - это дорогостоящее имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты - предлагается облагать повышенными налогами.

"Мы предлагаем повышенное налогообложение отдельных категорий товаров, так называемый налог на роскошь. Для этого предлагается увеличить ставки налога на имущество, если стоимость недвижимости превышает 450 миллионов тенге.

Также планируется введение акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге, а также на дорогие морские суда и летательные аппараты. В целях справедливости предлагаются акцизы в размере 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары", - сообщил Жумангарин.

Напомним, в послании народу 2022 года Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже глава МНЭ рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По словам министра, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

В июне 2023 года стало известно о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. Велись разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь.

Кроме того, сообщалось, что налог коснется и владельцев нескольких квартир. В министерстве нацэкономики отвечали, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В МНЭ также заявляли, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.

Осенью прошлого года вице-министр национальной экономики рассказал, как будет выглядеть налог на роскошь.

Добавим, в прошлом месяце вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане не планируют вводить так называемый налог на роскошь. Позже Жумангарин в кулуарах Акорды разъяснил его слова.