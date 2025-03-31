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Суть "налога на роскошь" в Казахстане объяснил глава МНЭ

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Подсчет налогов на калькуляторе
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Акорды высказался о так называемом налоге на роскошь в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему в Казахстане передумали вводить так называемый налог на роскошь, а решили ввести повышенное налогообложение на отдельные виды товаров.

"Для этого надо грамотно определить, что такое роскошь. Если исходить из того, что сейчас будет обложено, то это и есть роскошь. Если у тебя общая сумма всей недвижимости превышает 450 млн тенге, ты будешь платить, если не ошибаюсь, базовая ставка будет 3 млн в год, и плюс еще 2% от превышения стоимости.

Потом, если машина будет стоить выше 75 млн, будешь платить повышенную ставку, на дорогой алкоголь, на дорогие сигары. А что еще, по-вашему, является роскошью? Я даже не знаю", - заявил в ответ Серик Жумангарин.

Отдельное налогообложение он объясняет необходимостью администрирования.

"Наверно с тем, что методологически завтра, чтобы не запутаться, поскольку, когда такие вещи вводишь, должно быть однозначное понимание. Если завтра у тебя не будет однозначного понимания, то могут неправильно обложить", - пояснил глава МНЭ.

Напомним, несколько дней назад вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане не планируют вводить так называемый налог на роскошь.

"Будет отдельное повышенное налогообложение на отдельные объекты. То есть это, например, на дорогой алкоголь. То есть, если, к примеру, у нас завозят бутылку коньяка, который стоит более 5 млн тенге за бутылку, а налог там, по-моему, около 470 тенге в одной бутылке. Теперь к этому налогу мы добавили 10% от стоимости, то есть это дополнительный акциз будет", - объяснял он.

Отметим, что в послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс. Позже в МНЭ рассказали, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

В июне 2023 года стало известно о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, велись разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир. В ведомстве отвечали, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

Также в МНЭ заявляли, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз. Позже на презентации нового Налогового кодекса стало известно, в каких случаях под налог на роскошь могут попасть не только авто и квартиры, но и алкоголь, и сигары.

Осенью прошлого года вице-министр национальной экономики рассказал, как будет выглядеть налог на роскошь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2231780-sut-naloga-na-roskosh-v-kazahstane-obyasnil-glava-mne/