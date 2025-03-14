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Президент поручил навести порядок в сфере ведомственных наград

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На IV заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в сфере ведомственных наград, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае высказался о ведомственных наградах.

"За последние годы мы пересмотрели и систематизировали подходы, связанные с государственными наградами. Теперь необходимо упорядочить ведомственные награды.

По сути эта работа осталась вне внимания государственных органов. Из-за отсутствия четких правил и единой базы данных присуждение некоторых наград происходит бессистемно. Есть даже случаи, когда один и тот же человек получал нагрудный знак одного и того же государственного органа несколько раз.

Ведомственные награды должны вручаться высококвалифицированным специалистам, чтобы способствовать повышению их профессионального статуса в обществе. К этому вопросу следует подходить очень серьезно.

Необходим единый стандарт и перечень ведомственных наград. Конечно, нужно учитывать специфику каждого учреждения, но важно выработать общие для всех подходы. Поручаю профильным органам принять соответствующие решения", - сказал президент.

Напомним, вчера, 13 марта, стало известно, что Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае.

Сегодня на IV Национальном курултае Токаев высказался о религиозной обстановке в Казахстане, отметил, что понимание о необходимости повышения ставки НДС уже сложилось, сделал заявление о налоговой реформе и ответил "штатным критикам".

По теме награждений напомним, летом прошлого года Токаев наградил работников строительства в преддверии их профессионального праздника.

В конце октября в Генеральной прокуратуре вручили государственные награды. Среди прочих были также награждены Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – прокуроры по делу экс-министра Бишимбаева.

Позже адвокат Жанна Уразбахова, представлявшая сторону потерпевших по делу Куандыка Бишимбаева, сообщила, что она была награждена государственной медалью "Ерен еңбегі үшін". Соответствующий указ, с ее слов, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев ко Дню Республики.

А в декабре и Ерлан Газымжанов - один из адвокатов, защищавших Куандыка Бишимбаева, - рассказал в соцсетях, что получил медаль в день казахстанской адвокатуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228058-prezident-poruchil-navesti-poryadok-v-sfere-vedomstvennyh-nagrad/