Адвокат Бишимбаева получил награду (видео)

Ерлан Газымжанов - один из адвокатов, защищавших Куандыка Бишимбаева, - рассказал в соцсетях, что получил медаль в день казахстанской адвокатуры, передает NUR.KZ.

"5 декабря, в день казахстанской адвокатуры, мне выпала честь быть награжденным медалью за профессионализм.

Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей", - пишет Газымжанов в Instagram.

Напомним, что интересы Куандыка Бишимбаева в нашумевшем судебном процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой защищали адвокаты Назкен Кусаинова, Лейла Рамазанова и Ерлан Газымжанов.

Недавно адвокат Жанна Уразбахова, представлявшая сторону потерпевших по делу Куандыка Бишимбаева, сообщила, что она была награждена государственной медалью "Ерен еңбегі үшін". Соответствующий указ, с ее слов, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев ко Дню Республики.

В конце октября в Генеральной прокуратуре вручили государственные награды. Среди прочих были также награждены Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – прокуроры по делу экс-министра Бишимбаева.

Айжан Аймаганова, к слову, ранее делилась переживаниями после внимания, обрушившегося со стороны общественности, и рассказала о сложностях в работе.