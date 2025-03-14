Токаев ответил "штатным критикам"

Президент Касым-Жомарт Токаев на Курултае в Бурабае ответил "штатным критикам" касательно актуальности обсуждаемых вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В целом, члены Курултая постоянно поднимают актуальные общественные проблемы.

Некоторые "штатные критики" могут сказать, что указанные проблемы не самые главные, есть и другие вопросы, требующие внимания государства. Но надо иметь в виду, что жизнь наших граждан наполнена множеством совершенно земных проблем, и обходить их стороной неправильно. И мы будем поднимать вопросы, касающиеся повседневной жизни наших граждан, и, самое главное, решать эти проблемы", - заявил президент.

Еще Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая высказался о частых мошенничествах в Казахстане, а также о появлении множества псевдопсихологов и коучей.

Он добавил, что многие люди оказываются обманутыми, доверившись им. Уполномоченным органам он поручил обратить на это внимание.

Помимо этого Токаев высказался о религиозных течениях в Казахстане и поручил адаптировать законодательство в области религии.