"Понимание о необходимости повышения ставки уже сложилось": Токаев высказался об НДС

На IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении ставки НДС в Казахстане и о расходах бюджета в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость.

Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета", - заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан - социальное государство, но помощь нужно оказывать только действительно нуждающимся.

"Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать", - добавил президент.

Он также отметил, что в Казахстане сейчас действуют разные налоговые режимы, из-за которых сформировалось подобие "налоговых офшоров". Часть предпринимателей пользуются такими лазейками, поэтому правительство обосновано обращает сейчас внимание на дробление бизнеса, который уклоняется от уплаты налогов.

Напомним, вчера, 13 марта, стало известно, что Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае.

Сегодня на IV Национальном курултае президент высказался о строительстве сразу трех АЭС в Казахстане, рассказал об идее создать в стране два наукограда: один - возле Алматы, второй - в Курчатове, и поручил навести порядок в сфере ведомственных наград.

Добавим по теме НДС, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Неделю назад глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане высказался о планах правительства повысить ставку НДС в Казахстане. Он заявил, что предложенное решение по НДС - это необходимый шаг.