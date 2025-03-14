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Токаев высказался о религиозной обстановке в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая высказался о религиозных течениях в Казахстане и поручил адаптировать законодательство, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Депутат мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране. Члены Курултая Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен тоже говорят об усилении влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно, в сфере спорта.

В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон", - сообщил Токаев.

Он добавил, что важнейшая миссия религии – консолидация нации.

"Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям", - рассказал президент.

Напомним, сегодня в Бурабае с участием президента Касым-Жомарта Токаева стартовало IV заседание Национального курултая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время мероприятия президент призвал носить национальную одежду вместо "черных одеяний", скрывающих лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228093-tokaev-vyskazalsya-o-religioznoy-obstanovke-v-kazahstane/