Токаев высказался о религиозной обстановке в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая высказался о религиозных течениях в Казахстане и поручил адаптировать законодательство, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Депутат мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране. Члены Курултая Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен тоже говорят об усилении влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно, в сфере спорта.

В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон", - сообщил Токаев.

Он добавил, что важнейшая миссия религии – консолидация нации.

"Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям", - рассказал президент.

Напомним, сегодня в Бурабае с участием президента Касым-Жомарта Токаева стартовало IV заседание Национального курултая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время мероприятия президент призвал носить национальную одежду вместо "черных одеяний", скрывающих лица.