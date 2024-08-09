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Токаев наградил работников строительства в преддверии их профессионального праздника

Опубликовано:

Каска строителя
Каска. Иллюстративное фото: jupiter55/Getty Images

Государственные награды получили работники строительства в преддверии профессионального праздника - соответствующий указ подписал глава государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня строителя за плодотворный труд в сфере отечественного строительства, вклад в инфраструктурное развитие страны группа работников отрасли награждена государственными наградами", - говорится в сообщении.

  • кавалерами ордена "Парасат" стали 4 человека;
  • ордена "Құрмет" - 36 работников строительства;
  • 40 работников награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени;
  • медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 72 строителя.

На официальном сайте ГАСК Актюбинской области говорится, что День строителя в Казахстане входит в число профессиональных праздников.

Чествовать строителей начали еще в СССР. Праздник стал популярным, поэтому его отмечают и по сей день.

"Строитель - человек с тяжелой и ответственной работой, поэтому все, кто как-либо связан со строительством объектов, раз в году отмечают профессиональный праздник", - говорится на сайте.

Праздник отмечается каждое второе воскресенье августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2147073-tokaev-nagradil-rabotnikov-stroitelstva-v-preddverii-ih-professionalnogo-prazdnika/

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