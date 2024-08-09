Токаев наградил работников строительства в преддверии их профессионального праздника
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Государственные награды получили работники строительства в преддверии профессионального праздника - соответствующий указ подписал глава государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня строителя за плодотворный труд в сфере отечественного строительства, вклад в инфраструктурное развитие страны группа работников отрасли награждена государственными наградами", - говорится в сообщении.
- кавалерами ордена "Парасат" стали 4 человека;
- ордена "Құрмет" - 36 работников строительства;
- 40 работников награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени;
- медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 72 строителя.
На официальном сайте ГАСК Актюбинской области говорится, что День строителя в Казахстане входит в число профессиональных праздников.
Чествовать строителей начали еще в СССР. Праздник стал популярным, поэтому его отмечают и по сей день.
"Строитель - человек с тяжелой и ответственной работой, поэтому все, кто как-либо связан со строительством объектов, раз в году отмечают профессиональный праздник", - говорится на сайте.
Праздник отмечается каждое второе воскресенье августа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2147073-tokaev-nagradil-rabotnikov-stroitelstva-v-preddverii-ih-professionalnogo-prazdnika/