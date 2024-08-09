Токаев наградил работников строительства в преддверии их профессионального праздника

Государственные награды получили работники строительства в преддверии профессионального праздника - соответствующий указ подписал глава государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня строителя за плодотворный труд в сфере отечественного строительства, вклад в инфраструктурное развитие страны группа работников отрасли награждена государственными наградами", - говорится в сообщении.

кавалерами ордена "Парасат " стали 4 человека;

" стали 4 человека; ордена "Құрмет" - 36 работников строительства;

36 работников строительства; 40 работников награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени ;

; медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 72 строителя.

На официальном сайте ГАСК Актюбинской области говорится, что День строителя в Казахстане входит в число профессиональных праздников.

Чествовать строителей начали еще в СССР. Праздник стал популярным, поэтому его отмечают и по сей день.

"Строитель - человек с тяжелой и ответственной работой, поэтому все, кто как-либо связан со строительством объектов, раз в году отмечают профессиональный праздник", - говорится на сайте.

Праздник отмечается каждое второе воскресенье августа.