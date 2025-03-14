Сегодня на Национальном курултае в Бурабае президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о налоговой реформе в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае сделал заявление о налоговой реформе в Казахстане.

"Налоговая система – основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Об этом только что говорил известный экономист Жаксыбек Кулекеев. Конструктивные мнения по вопросам налогово-бюджетной сферы также высказали члены Курултая Кайырбек Арыстанбеков, Марат Башимов, Ерлан Саиров, Расул Рысмамбетов и Мурат Абенов.

Важно всесторонне разъяснять гражданам суть решений, крайне необходимых для развития страны. Не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, и, возможно, не все одинаково понимают, для чего государство предпринимает те или иные меры. Поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ", - сказал президент.

Он отметил, что правительство представило новые подходы к налоговой реформе.

"Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы.

В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию.

Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета.

Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать", - заявил президент.

Напомним, 13 марта стало известно, что Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае.

В документе о создании курултая указано, что Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Он состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне 2023 года в Туркестане. Третье - в марте 2024 года в Атырау.

Добавим по налоговой реформе, на днях вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков высказался о рисках разгона инфляции в Казахстане и вероятных действиях правительства при таком раскладе.

До этого в Миннацэкономики разъяснили, какие налоговые новшества коснутся таксистов в Казахстане, а вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев.

Также добавим, в текущем году ожидаются изменения в вопросах налогового декларирования: всего будет доступно три формы для физических лиц по определенным случаям. Кто и что должен заполнить, читайте здесь.