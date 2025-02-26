Атаку дронов на КТК прокомментировал глава Минэнерго

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге после коллегии ведомства прокомментировал атаку дронов на КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Был представлен отчет по повреждениям, который был согласован акционерами, казахстанской стороной. Как вы знаете, для стабильной работы КТК существуют большие емкости для хранения нефти, порядка 1 млн тонн.

Прием казахстанской нефти идет без ограничений. В настоящее время погрузка идет по графику, режим наполнения танкеров идет по согласованной ранее схеме. Это на текущий период - период, связанный с восстановлением. Нефть идет в транзитном режиме", - сообщил министр Алмасадам Саткалиев.

Позже министр рассказал, обращался ли Казахстан к Украине и кто будет возмещать ущерб.

"Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам, по восстановлению ущерба в настоящее время осуществляется восстановление поврежденных объектов за счет средств самого предприятия", - пояснил он.

Напомним, ранее в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

А в министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

О произошедшем высказались и в МИД Казахстана.

"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

На прошлой неделе член общественного совета Минэнерго РК Олжас Байдильдинов в кулуарах мажилиса высказался о ситуации на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК) после атаки беспилотников.

Также на прошлой неделе депутат мажилиса Марат Башимов заявил, что был нанесен урон казахстанско-украинским отношениям, и призвал принять самые жесткие и принципиальные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности