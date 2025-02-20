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Атака на КТК: Казахстан должен потребовать возмещение ущерба от Украины, заявил эксперт

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Резервуар на КТК
Резервуар. Иллюстративное фото: cpc.ru

Член общественного совета Минэнерго РК Олжас Байдильдинов в кулуарах мажилиса высказался о ситуации на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК) после атаки беспилотников, передает NUR.KZ.

"Порядка там 2,7-3 миллиона тонн мы можем недоэкспортировать относительно тех объемов, которые у нас были. Соответственно, это там довольно большие суммы. Их трудно восстановить будет в течение этого года», - сказал Олжас Байдильдинов.

По его словам, это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет страны на фоне его дефицита.

"Эта ситуация очень плохо влияет на нашу нефтегазовую отрасль, на инвестиционную привлекательность. И я думаю, что, подчеркну еще раз, Казахстан должен обозначить свою позицию и должен, как минимум, потребовать возмещение ущерба от украинской стороны", - заявил он.

Напомним, ранее в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

На днях в министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

О произошедшем высказались и в МИД Казахстана.

"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2222412-ataka-na-ktk-kazahstan-dolzhen-potrebovat-vozmeshchenie-ushcherba-ot-ukrainy-zayavil-ekspert/