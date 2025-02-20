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"Урон казахстанско-украинским отношениям": депутат высказался об атаке беспилотников на КТК

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Трубопровод КТК
Трубопровод. Иллюстративное фото: cpc.ru

Казахстанские парламентарии высказались о недавней атаке беспилотников на КТК - ранее ВСУ официально подтвердили налет на объект НПС "Кропоткинская", передает NUR.KZ.

Депутат мажилиса Марат Башимов на своей странице в Facebook прокомментировал нападение украинских дронов на станцию Каспийского трубопроводного консорциума.

Мажилисмен назвал эти действия откровенной и прямой атакой против интересов нашей страны.

"Думаю, при планировании этой откровенно недружественной акции украинская сторона прекрасно осознавала всю стратегическую значимость КТК для транспортировки казахстанской нефти", - отметил он.

По словам политика, налет на КТК - это атака на крупный международный объект, принадлежащий целому консорциуму, объединяющему, в том числе, крупнейшие американские и европейские компании. Компании, которые, со слов Башимова, несут прямой ущерб от действий украинских военных.

"И здесь налицо двойственность позиции украинцев, которые с одной стороны требуют военной и иной помощи от США и Европы, а с другой - наносят удар по их экономическим интересам. Самое главное - непонятна причина такой агрессии в отношении Казахстана. Наша страна с самого начала российско-украинского противостояния держала нейтральную позицию и выступала за мирное урегулирование конфликта", - написал депутат.

Он подчеркнул, что дипломатические контакты между двумя странами не прекращались ни на минуту.

"Более того, весь мир облетели кадры, когда Касым-Жомарт Токаев открыто и прямо на Санкт-Петербургском форуме не признал ДНР и ЛНР. Мы неоднократно предлагали выступить политической площадкой для мирных переговоров с приглашением представителей ООН. В связи с этим политический урон казахстанско-украинским отношениям от нанесения удара по КТК налицо. Считаю, что Казахстан должен потребовать от Украины прямых объяснений за действия против интересов нашей страны", - заявил Башимов.

Депутат добавил, что нужно принять самые жесткие и принципиальные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за атаку на международный объект.

Также о произошедшей атаке БПЛА высказался мажилисмен Никита Шаталов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в понедельник Каспийский трубопроводный консорциум подвергся атаке дронов, и украинская сторона признала свою ответственность за произошедшее.

"Мотивация нападающей стороны состояла в том, что она оставляет за собой право наносить "удары по стратегическим объектам, которые поддерживают вооруженную агрессию России". В такой позиции есть масса экономических и дипломатических противоречий и вызывает вопрос, зачем в конечном счете это было сделано", - написал мажилисмен.

По его словам, украинская сторона не могла не знать, что 90% нефти, которая проходит по данному трубопроводу - казахстанская, добытая с Тенгизского месторождения, и выгоду от нее получают различные западные компании, экспортирующие сырье в ЕС. При этом данный трубопровод, как отметил Шаталов, - международный. И в числе акционеров - как "КазМунайГаз", так и американские "Шеврон", "Эксон Мобил" и итальянская Eni, заинтересованы в стабильных поставках.

"Мы можем утверждать, что целью атаки было нанесение ущерба конкретно нашим экономическим интересам", - заявил Шаталов.

Он также подчеркнул, что Казахстан в российско-украинском конфликте с самого начала занимал нейтральную позицию и поддерживал дипломатические контакты на высшем уровне. Напомнил он и о заявлениях президента Казахстана касательно ДНР и ЛНР.

"Я думаю, что те, кто принимал решение об атаке на инфраструктуру международного консорциума, должны понести наказание за это преступление против наших интересов. Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки и за агрессию в адрес наших интересов, причем ничем не мотивированную и ставящую под сомнение казахстанско-украинские взаимоотношения", - заключил он.

Отметим, ранее член общественного совета Минэнерго РК Олжас Байдильдинов в кулуарах мажилиса высказался о ситуации на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК) после атаки беспилотников.

"Эта ситуация очень плохо влияет на нашу нефтегазовую отрасль, на инвестиционную привлекательность. И я думаю, что, подчеркну еще раз, Казахстан должен обозначить свою позицию и должен, как минимум, потребовать возмещения ущерба от украинской стороны", - заявил он.

Напомним, ранее в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

На днях в министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

О произошедшем высказались и в МИД Казахстана.

"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2222466-uron-kazahstansko-ukrainskim-otnosheniyam-deputat-vyskazalsya-ob-atake-bespilotnikov-na-ktk/