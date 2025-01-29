Строительство АЭС в Казахстане: как санкции могут повлиять на планы кабмина

Глава Минэнерго на брифинге в ведомстве рассказал, как будет осуществляться выбор вендоров для строительства АЭС в Казахстане, учитывая антироссийские санкции, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев отметил, что окончательное решение по формированию консорциума примет в итоге Казахстан.

"Создана достаточно высококвалифицированная специальная комиссия, которая все эти риски изучит. Вопросники, которые мы раздали всем потенциальным вендорам, в них достаточно четко прописаны их видение по составу консорциума, по тем или иным санкционным ограничениям, по готовности предоставить гарантии. Во-вторых, все контракты и все соглашения с потенциальными вендорами пройдут международный антисанкционный комплаенс. Во всех договорах будет так называемая санкционная оговорка, которая минимизирует любые риски, связанные с последующим введением санкций", - отметил глава Минэнерго.

Таким образом, по словам министра, правительство изначально при принятии решения уже минимизирует все эти риски с целью исключить те или иные эксцессы в будущем.

"Если будут какие-то противоречия между участниками, то такой консорциум сформирован не будет и будет применена другая, более надежная, более долгосрочная конструкция или комбинация вендоров", - указал Алмасадам Саткалиев.

Сегодня глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказывал, на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС.

Стало также известно, что Минэнерго получило поручение искать площадку не только для 2-й, но и сразу для 3-й АЭС в Казахстане.

Отметим, накануне премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане займутся определением региона для строительства второй атомной электростанции.

Выслушав доклад, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Кроме того, Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.