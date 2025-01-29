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Строительство АЭС в Казахстане: глава Минэнерго назвал главный критерий для выбора поставщика

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АЭС на берегу водоема
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС, передает NUR.KZ.

"По атомной станции - главный критерий при выборе (вендеров - ред.) - это безопасность. Понятно, что другие факторы тоже очень важны, стоимость электроэнергии и сроки строительства, достаточно жесткие поручения мы получили со стороны главы государства, руководства правительства, тем не менее будут использоваться самые современные технологии, самые безопасные, которые основаны на постфокусимских требованиях", - заявил Саткалиев.

Он отметил, что станция, которая будет в Казахстане, будет самой безопасной, самой современной, с использованием самых лучших технологий, которые сегодня есть в мире.

Вендор - это поставщик, который продает и продвигает товары и услуги под собственным брендом или торговой маркой. При этом он не всегда самостоятельно производит товар.

Отметим, накануне премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане займутся определением региона для строительства второй атомной электростанции.

Выслушав доклад, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Кроме того, Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216147-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-glava-minenergo-nazval-glavnyy-kriteriy-dlya-vybora-postavshchika/