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"Нам дали поручение": в Казахстане начали искать площадку для третьей АЭС

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АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: Stefano Guidi / Getty Images

На брифинге в Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев заявил, что ведомство получило поручение искать площадку не только для 2-й, но и сразу для 3-й АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр энергетики отметил, что в рамках комплексного плана развития ядерного кластера в Казахстане нужно минимум 3 АЭС - его спросили, откуда появилась третья АЭС, если буквально вчера на расширенном заседании правительства с президентом премьер-министр заявил, что начнется поиск площадки для второй АЭС.

"Да, мы уже приступили (к поиску площадки для 3-й АЭС - прим. авт.). Нам дали поручение, как вы знаете, подготовить концепцию развития ядерного кластера в Казахстане, которая подразумевает реализацию до 2050-го года. Я уверен, это может быть даже достаточно серьезная работа, которая подразумевает изначальное планирование", - заявил министр Алмасадам Саткалиев.

Министра спросили, какие регионы могут стать местом размещения АЭС.

"Там любую, в принципе, площадку можно использовать, ранее госкомиссией были 2 площадки определены. Балхаш, но там где-то до 6-ти блоков можно иметь возможность размещать. Есть площадка Курчатов, другие площадки перспективные. Мы все будем изучать.

Актау мы будем тоже рассматривать. Возможно (в Степногорске - прим. авт.) будем смотреть. Это зависит от технологий. Будем смотреть и Восточный, и Западный Казахстан, безусловно", - заявил Саткалиев.

Министра спросили, как будет идти согласование по АЭС с другими государствами, если площадкой выберут берег Каспия.

"Мы еще только смотрим туда, как возможную площадку, а вы уже про согласование с другими государствами (спрашиваете - прим. авт.). Казахстан, если будет строить АЭС, вне зависимости где, в любом регионе, все необходимые согласования получит и с сопредельными государствами, и с МАГАТЭ", - добавил он.

Напомним, вчера на расширенном заседании правительства с участием президента премьер-министр Олжас Бектенов в своем докладе заявил, что завершается анализ регионов для определения возможных мест для строительства второй АЭС в Казахстане.

Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Добавим, сегодня глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС.

А позже высказался о сокращении сроков строительства АЭС. "Будет достаточно серьезный мониторинг со стороны МАГАТЭ и других организаций. Достаточно жесткие экологические, пожарные требования, и другие требования. И в совокупности, думаем, что качество строительства не должно пострадать при сокращении сроков строительства", - указал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216295-nam-dali-poruchenie-v-kazahstane-nachali-iskat-ploshchadku-dlya-tretey-aes/