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"Экипаж предпринял две попытки на посадку": озвучены новые подробности крушения самолета в Актау

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Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / Anadolu via Getty Images

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время брифинга рассказал о том, как происходило крушение самолета в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

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Он подчеркнул, что все предприятия авиаотрасли проявили себя на высоком профессиональном уровне, сработали четко, слаженно и своевременно.

"Первый сигнал поступил в 10.43 диспетчерам районного диспетчерского центра от диспетчера Ростовской зоны о воздушном судне "Эмбраер", который уходил на запасной аэродром из города Грозный. После чего до захода на воздушное пространство в Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль.

Экипаж не имел возможности устойчиво удерживать курс и высоту. Диспетчер сообщил, что экипаж решил лететь на Актау. В 10.53 Ростов сообщил дополнительную информацию о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию.

Были оповещены все службы, пожарная команда. До входа в воздушное пространство все аварийные службы были готовы к приему самолета.

В 11.02 экипаж установил связь с диспетчером вышки Актау. Диспетчер оказал все необходимые действия для посадки, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни взлетно-посадочной полосы. Экипаж предпринял две попытки на посадку на взлетно-посадочную полосу Актау, наблюдалось хаотичное изменение высоты и курса.

В 11.28 была утеряна связь и воздушное судно допустило столкновение с землей. Сразу же выехали первыми спасатели аэропорта и незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров", - сообщил Карабаев.

Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Летный экипаж не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.

Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.

Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2205629-ekipazh-predprinyal-dve-popytki-na-posadku-ozvucheny-novye-podrobnosti-krusheniya-samoleta-v-aktau/

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