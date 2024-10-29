Проект строительного кодекса: за что наказали сотрудников Минпромышленности

Глава Минпромышленности на брифинге в кабмине прокомментировал вопрос о якобы нарушениях при разработке проекта Строительного кодекса РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра промышленности, как обстоит дело с якобы финансовыми нарушениями при разработке Строительного кодекса и когда его примут.

"Давайте просто по фактической части пройдемся. Минфином был проведен аудит, в рамках этого аудита финансовых нарушений установлено не было. Это представление мы получили 18 октября 2024 года.

Единственное, на что указал Минфин, - были процедурные несоответствия, но финансовых нарушений не было. За процедурные несоответствия соответствующие сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Комментариев больше нет", - сообщил глава Минпромышленности Канат Шарлапаев.

Комментируя вопрос о сроках принятия документа, министр отметил, что ведомство ориентируется на стандартный процесс принятия законодательных актов в парламенте Казахстана.

Напомним, депутат Бакытжан Базарбек, говоря о проекте строительного кодекса, заявил, что "это реферат, его мог написать школьник". Депутат заявил, что казахстанцам не нужно "питать иллюзий" касательно того, что предлагаемый кодекс что-то изменит - поскольку это почти полностью скопированные "старые" нормы.

Позже министр Шарлапаев ответил на критику депутата Базарбека. Глава Минпрома сообщил, что есть заключение Минфина, которое опротестовано, и идет окончательное разбирательство. А депутаты, по его словам, "имеют право на собственное мнение", и отчет не показал тех нарушений, о которых заявил Базарбек.

Мы также писали, что депутат Елнур Бейсенбаев ранее удивился цене нового строительного кодекса - на его разработку понадобилось 382,5 млн тенге. В "новом" кодексе, по словам депутата, оказался всего 1% уникальности в сравнении со старыми нормами, при том что на его разработку ушло 382,5 млн тенге. При этом, на каждую страницу кодекса потратили в среднем по 1,6 млн тенге.

Позже на заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек напомнил, что не зря называл представленный строительный кодекс "рефератом" - он заявил, что на кодексе "отмыли" 291 млн тенге, завысив стоимость его разработки на привлечение сторонних организаций, аренды помещений, оплаты труда без фактических затрат.

Базарбека попросили прокомментировать слова министра Шарлапаева о том, что депутаты используют непроверенную информацию. В ответ депутат заявил, что информация более чем проверенная, а министр начал обелять своих подчиненных, которые причастны к этой ситуации.

Позже министр Шарлапаев ответил на критику депутата, заявившего, что он обеляет своих подчиненных.

Напомним, в середине февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект строительного кодекса в мажилисе. Одна из предложенных в нем мер - приостановка строительства при выявленных нарушениях.

При этом в конце января архитектор Алексей Абилов предлагал ввести уголовную ответственность за нарушение архитектурно-градостроительной документации в Казахстане.

Также ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости повышения контроля качества строительства, чтобы обезопасить граждан страны.