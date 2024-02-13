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При нарушениях – остановить стройку: государство сможет проверять строящиеся ЖК в Казахстане

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Строительные краны на фоне гор
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В мажилисе сегодня презентовали проект нового Строительного кодекса – в его рамках ГАСК и органы ЧС смогут инспектировать стройки ЖК и другие объекты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Первое. Внедрение по опыту стран Европейского союза единого цифрового реестра с проведением сертификации специалистов.

Это позволит провести ревизию всех выданных разрешений на предмет их соответствия квалификационным требованиям, что позволит очистить рынок от недобросовестных компаний.

Второе. Вводится мера оперативного реагирования – это новая форма контроля, которая заключается в оперативном реагировании на выявление и предупреждение возможных нарушений в области строительства. Данный механизм позволит органам ГАСК своевременно реагировать на нарушения, при выявлении грубых нарушений будет возможность приостанавливать строительство до устранения нарушений.

Третье. Внедрение механизма "планового инспектирования" и участие органов ГАСК и ЧС в приемке объектов в эксплуатацию. Это проверка со стороны государства по графику, составленному самим заказчиком строительства, – при наличии плана выезд инспекторов ГАСК будет осуществляться согласно графику на каждом этапе, при этом органы ГАСК будут согласовывать заключение о качестве выполненных работ без выезда на строительный объект.

При отсутствии плана процедура согласования заключения о качестве выполненных работ будет осуществляться с выездом на строительный объект и проведением всех необходимых мер по проверке качества проведенных строительно-монтажных работ", – заявил вице-министр промышленности и строительств Тимур Карагойшин.

Он добавил, что кодексом предусматривается новая глава – "Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах".

Сегодня в акимате Алматы сообщили, что внесли жилой комплекс Royal Time в список нерекомендуемых для покупки. У застройщика не нашли разрешительных документов на строительство.

К слову, в Казахстане, особенно в крупных городах, нередко выявляют строительство жилых комплексов, которое ведется с нарушениями. Так, например, в Алматы регулярно пополняется список ЖК, нерекомендуемых для покупки в них квартир. В сентябре прошлого года туда внесли 7 объектов, не имеющих полного пакета разрешительных документов.

В декабре управление градостроительного контроля Алматы выявило в горной местности 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм. Один из этих ЖК по улице Витебской по решению суда начали сносить.

В конце апреля список вновь пополнился – и уже 45 жилыми комплексами. Сообщалось, что они не имели полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводились с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060704-pri-narusheniyah-ostanovit-stroyku-gosudarstvo-smozhet-proveryat-stroyaschiesya-zhk-v-kazahstane/

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