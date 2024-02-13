"Это реферат, его мог написать школьник": депутат раскритиковал новый Строительный кодекс

На презентации в мажилисе проекта нового Строительного кодекса депутат Бакытжан Базарбек раскритиковал эти "200 страниц белой бумаги", заявив, что написать такое мог и школьник, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Базарбек заявил, что казахстанцам не нужно "питать иллюзий" касательно того, что предлагаемый кодекс что-то изменит – поскольку это почти полностью скопированные "старые" нормы.

"В кодексе 200 статей. Все, что сделало министерство – добавило 3-4 раздела. Больше никаких новинок нет. Простыми словами – три закона взяли и объединили в один. (…) Я понимаю, эти нормы вы просто взяли и скопировали. В принципе, этот кодекс может сделать школьник 10 класса, даже не будем говорить, что студент 1 курса. Это реферат, это курсовая работа, и ее преподносят нам как Строительный кодекс.

Этот кодекс по сути дела копирует тот старый закон, по которому каждый застройщик имеет при себе ручной технадзор и ни за что не отвечает. Отвечать будет только дольщик. То есть кодекс не защищает людей, он якобы призван защищать людей, но не защищает. (…)

Я уж не говорю о грамматических, стилистических и орфографических ошибках. Студент не допускает такие вещи. Поэтому, дорогие коллеги, не питайте иллюзиями, что это какой-то новый документ, тут ничего нового нет. Это всего лишь 200 страниц белой бумаги", – заявил Базарбек.

Далее он по пунктам перечислил десятки "новых" законов, которые скопированы из "старых" без изменений.

Как заявил депутат Базарбек, формальными оказались и нормы по сейсмобезопасности.

"Статья 146 – они вводят такой механизм, как оценка сейсмоопасности. Как эта оценка влияет на уже завершенный объект? Кодекс не отвечает, это просто формальные нормы. Где будет учтена эта оценка сейсмоопасности? Кодекс не отвечает.

На технически сложных строительных объектах устанавливаются сейсмо-метрологические станции. Что за станции? Кодекс не отвечает. Это как в лесу находится дом, а в каком лесу – найди сам.

Статья 145 по сейсмоопасности – визуальный обход (здания – прим. ред.). Извините, сейсмо – это людские судьбы. То, что в Алматы случилось, это может случиться и завтра, мы должны предупредительные меры делать. До приемки объекта в эксплуатацию нужно вводить механизмы", – добавил депутат.

Напомним, что вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин сегодня презентовал проект Строительного кодекса в мажилисе. Одна из предложенных в нем мер – приостановка строительства при выявленных нарушения.

В ходе обсуждения вице-министр Карагойшин вступил с перепалку с депутатом Болатбеком Нажметдинұлы, поскольку его вопрос он посчитал некорректным. Депутат же возразил, что решать это вице-министр не имеет права, а в мажилис он пришел, чтобы "отчитываться".

Также в конце января архитектор Алексей Абилов предложил ввести уголовную ответственность за нарушение архитектурно-градостроительной документации в Казахстане.

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости повышению контроля качества строительства, чтобы обезопасить граждан страны.