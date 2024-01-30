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Уголовную ответственность предложили ввести за нарушение градостроительной документации в Казахстане

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Строительные краны на фоне гор
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Архитектор Алексей Абилов предложил ввести уголовную ответственность за нарушение архитектурно-градостроительной документации в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

На пресс-конференции в Алматы, посвященной обсуждению проекта «Строительного Кодекса», Абилов отметил, что такой закон необходим, однако нынешний проект, по его словам, ориентирован на интересы крупного строительного бизнеса и отодвигает на второй план сферу архитектурно-градостроительной деятельности.

Так, архитектор предложил назвать его не «Строительным», а «Градостроительным Кодексом» и дать в нем четкие определения сферам архитектуры, градостроительства и строительства, а также избавиться от второстепенных и не относящихся к Закону глав и статей, которые регулируются другими законами.

Кроме того, он предложил обозначить права и обязанности главных архитекторов городов, областей и сельских районов, а также значительно повысить ответственность инвесторов и местных администраций, субъектов строительной деятельности за нарушение утвержденной архитектурно-градостроительной документации, вплоть до уголовной, если эти изменения ведут к рискам ухудшения экологической ситуации, здоровья и безопасности населения.

Напомним, сегодня другой архитектор, Аркинжан Маметов, во время пресс-конференции в Казпрессклубе рассказал, какие дома Алматы являются сейсмостойкими, а какие - подлежат сносу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058254-ugolovnuyu-otvetstvennost-predlozhili-vvesti-za-narushenie-gradostroitelnoy-dokumentatsii-v-kazahstane/

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