"Это реферат": на критику нового строительного кодекса в Казахстане ответили в министерстве

Глава Министерства промышленности и строительства на брифинге кабмина ответил на критику депутата в адрес проекта строительного кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть заключение Минфина, которое надлежащим образом опротестовано. Возражения будут направлены в Министерство финансов. Сейчас идет окончательное разбирательство. Второй момент - депутаты имеют право на собственное мнение. То, что они говорят, проверяют. У нас есть аудит Высшей аудиторской палаты, исследования. Этот отчет, датируемый 26 июля 2004 года, не показал тех нарушений, о которых, до окончания официального расследования, заявил уважаемый Базарбек", - заявил Канат Шарлапаев.

Министр отметил, что есть два отчета.

"Один из них не находит никаких вещей. Официально расследование не завершено, потому что госорган имеет право опротестовать это решение. Мы его опротестовали. Поэтому комментировать не могу", - добавил он.

Ранее депутат Бакытжан Базарбек, говоря о проекте строительного кодекса, заявил, что "это реферат, его мог написать школьник". Депутат заявил, что казахстанцам не нужно "питать иллюзий" касательно того, что предлагаемый кодекс что-то изменит - поскольку это почти полностью скопированные "старые" нормы.

Мы также писали, что депутат Елнур Бейсенбаев ранее удивился цене нового строительного кодекса - на его разработку понадобилось 382,5 млн тенге. В "новом" кодексе, по словам депутата, оказался всего 1% уникальности в сравнении со старыми нормами, при том что на его разработку ушло 382,5 млн тенге. При этом, на каждую страницу кодекса потратили в среднем по 1,6 млн тенге.

Позже на заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек напомнил, что не зря называл представленный строительный кодекс "рефератом" - он заявил, что на кодексе "отмыли" 291 млн тенге, завысив стоимость его разработки на привлечение сторонних организаций, аренды помещений, оплаты труда без фактических затрат.

Напомним, в середине февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект строительного кодекса в мажилисе. Одна из предложенных в нем мер - приостановка строительства при выявленных нарушениях.

При этом в конце января архитектор Алексей Абилов предлагал ввести уголовную ответственность за нарушение архитектурно-градостроительной документации в Казахстане.

Также ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости повышения контроля качества строительства, чтобы обезопасить граждан страны.