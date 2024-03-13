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"Одна страница стоит 1,6 млн тенге": строительный кодекс за сотни миллионов тенге раскритиковал депутат

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Строительство жилых домов
Стройка. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев удивился цене нового Строительного кодекса – на его разработку понадобилось 382,5 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев давал поручения по разработке новых водного, налогового и градостроительного кодексов еще в 2022 году.

По его словам, правительство затянуло с этим вопросом, а затем в мажилисе вместо градостроительного представили Строительный кодекс – после землетрясений в Алматы от кодекса ожидали решений острых вопросов, однако, их там не оказалось.

В "новом" кодексе, по словам депутата, оказался всего 1% уникальности в сравнении со старыми нормами, при том что на его разработку ушло 382,5 млн тенге.

"На разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделено 382,5 млн тенге. В то же время ряд важных законопроектов, рассматриваемых сегодня, подготовлены без каких-либо затрат из бюджета.

Отсюда возникает вопрос – как случилось, что не менее важные законодательные акты возможно подготовить, не затрачивая бюджетных средств, а написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной, профессиональной критики, потребовало немалого специального финансирования в размере, еще раз повторяю, 382,5 млн тенге?

Мы считаем, что данные деньги были использованы не по назначению", – заявил депутат Бейсенбаев.

Он добавил, что на каждую страницу кодекса ушло по 1,6 млн тенге.

"Не сложно через "Антиплагиат" установить, что проект Строительного кодекса вобрал в себя содержание 3 действующих законов: "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", "О жилищных отношениях", "О долевом участии в жилищном строительстве".

При этом оригинальность текста составила менее 1%. Получается, министерство на разработку 240-страничного почти полностью переписанного проекта кодекса, за каждую страницу заплатило порядка 1,6 млн тенге. Коллеги, одна страница стоит 1,6 млн тенге!" – возмутился депутат.

Напомним, в середине февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект Строительного кодекса в мажилисе. Одна из предложенных в нем мер – приостановка строительства при выявленных нарушения.

На презентации депутат Бакытжан Базарбек раскритиковал эти "200 страниц белой бумаги", заявив, что написать такое мог и школьник.

"Все, что сделало министерство – добавило 3-4 раздела. Больше никаких новинок нет. Простыми словами – три закона взяли и объединили в один. (…) Я понимаю, эти нормы вы просто взяли и скопировали. В принципе, этот кодекс может сделать школьник 10 класса, даже не будем говорить, что студент 1 курса. Это реферат, это курсовая работа, и ее преподносят нам как Строительный кодекс", – заявлял он.

А в конце января архитектор Алексей Абилов предлагал ввести уголовную ответственность за нарушение архитектурно-градостроительной документации в Казахстане.

Также ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости повышения контроля качества строительства, чтобы обезопасить граждан страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2067633-odna-stranitsa-stoit-16-mln-tenge-stroitelnyy-kodeks-za-sotni-millionov-tenge-raskritikoval-deputat/

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