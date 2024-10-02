"Министр начал обелять подчиненных": депутат Базарбек о главе Минпрома Шарлапаеве

В кулуарах мажилиса депутат Бакытжан Базарбек высказался о словах главы Минпрома об аудите строительного кодекса - по его мнению, Канат Шарлапаев обелил подчиненных, передает корреспондент NUR.KZ.

"На этой неделе будет рассмотрение апелляционной жалобы Министерства промышленности и строительства на аудит Комитета госаудита Минфина. Оно должно было быть в пятницу, но не состоялось по причине того, что не было кворума. Если комиссия отклонит жалобу, мы сможем свободно передавать материалы в Генеральную прокуратуру", - рассказал депутат Бакытжан Базарбек.

Его попросили прокомментировать слова министра Шарлапаева о том, что депутаты используют непроверенную информацию. Базарбек заявил, что министр начал обелять подчиненных.

"Нет, конечно. Это более чем проверенная информация. Министру ничего не остается, кроме как пытаться обелить своих подчиненных. Я уже четко сказал, что на месте министра должен был говорить бы. Вместо этого министр выбрал другую позицию - он начал массово обелять своих подчиненных, которых причастны к этой ситуации. Надеюсь, мы выйдем из это ситуации победителями, а виновные лица понесут ответственность.

Позиция министра простая - он говорит, что аудита со стороны ВАП не было. Но поймите, если аудит проводит комитет внешнего госаудита Минфина, то ВАП не проводит такой аудит. То есть два аудита по одному и тому же вопросу не должны проводиться", - добавил Базарбек.

По мнению депутата, министр Шарлапаев ввел общественность и журналистов в заблуждение.

"Он говорит о том, что ВАП провела анализ и не выявила никаких нарушений, но предметом проверок не были затраты и расходы по финансированию проекта строительного кодекса, там были совершенно другие вопросы. Поэтому я считаю, что, наоборот, министр должен проверять информацию, которая поступает ему лично", - добавил депутат.

Он добавил, что речь сейчас идет о "завуалированном хищении" при разработке строительного кодекса. Базарбека спросили, каких мер депутаты хотели бы добиться в этом вопросе.

"Лично для нас недостаточна отставка министра самого, лично для меня лица, причастные к этому факту, в случае подтверждения должны понести уголовную ответственность", - заявил он.

Бакытжан Базарбек также заявил, что не зря называл представленный строительный кодекс "рефератом" - по его словам, на кодексе "отмыли" 291 млн тенге, завысив стоимость его разработки на привлечение сторонних организаций, аренды помещений, оплаты труда без фактических затрат.

Напомним, Бакытжан Базарбек, говоря о проекте строительного кодекса, заявил, что "это реферат, его мог написать школьник". Депутат заявил, что казахстанцам не нужно "питать иллюзий" касательно того, что предлагаемый кодекс что-то изменит - поскольку это почти полностью скопированные "старые" нормы.

Позже министр Шарлапаев ответил на критику депутата Базарбека. Глава Минпрома сообщил, что есть заключение Минфина, которое опротестовано, и идет окончательное разбирательство. А депутаты, по его словам, "имеют право на собственное мнение", и отчет не показал тех нарушений, о которых заявил Базарбек.

Мы также писали, что депутат Елнур Бейсенбаев ранее удивился цене нового строительного кодекса - на его разработку понадобилось 382,5 млн тенге. В "новом" кодексе, по словам депутата, оказался всего 1% уникальности в сравнении со старыми нормами, при том что на его разработку ушло 382,5 млн тенге. При этом, на каждую страницу кодекса потратили в среднем по 1,6 млн тенге.

Позже на заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек напомнил, что не зря называл представленный строительный кодекс "рефератом" - он заявил, что на кодексе "отмыли" 291 млн тенге, завысив стоимость его разработки на привлечение сторонних организаций, аренды помещений, оплаты труда без фактических затрат.

Напомним, в середине февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект строительного кодекса в мажилисе. Одна из предложенных в нем мер - приостановка строительства при выявленных нарушениях.

При этом в конце января архитектор Алексей Абилов предлагал ввести уголовную ответственность за нарушение архитектурно-градостроительной документации в Казахстане.

Также ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости повышения контроля качества строительства, чтобы обезопасить граждан страны.