Шарлапаев ответил на критику депутата, заявившего, что он обеляет своих подчиненных

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге высказался о словах депутата Бакытжана Базарбека о проекте нового строительного кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Каждый депутат свободен высказывать так как они хотят, я до окончания всех проверок комментировать больше ничего не буду, я считаю, пусть комментарии уважаемого депутата останутся на его совести. Каждый вправе высказывать свое мнение, в том числе и депутаты. Комментировать я не обязан. Существует процесс рассмотрения всех аудиторских отчетов, и этот процесс еще идет, и до его окончания я никаких комментариев давать не буду", - сказал Шарлапаев.

В свою очередь заместитель премьер-министра Роман Скляр отметил, что если обратить внимание на всех субъектов строительства, то выяснится, что недовольны и застройщики, и проектировщики, и население.

"Недовольны и люди, которые будут испытывать некоторые неудобства, так как вводится много цифровых элементов, решений в целом в строительной отрасли. Но строительный кодекс должен служить на благо всего общества, а не каким-то отдельным его элементам. Строитель - понятно, он заинтересован получить большую стоимость за свои услуги, проектировщик - то же самое, авторский технический надзор хотят также себе какие-то преференции. Мы должны соблюсти баланс", - заявил он.

По его словам, КазНИСА, который разработал данный документ, является государственным подведомственным институтом.

"Много или мало выделили денег - это разберутся соответствующие структуры, которые на это уполномочены. Но, подчеркиваю, это не частная компания, это государственный институт. Поэтому говорить о том, что у нас плохой или хороший кодекс - наверное, вот если мы соберем всю, как говорится, строительную отрасль, то услышим столько же разных мнений, - заявил Скляр.

Он также добавил, что правительство контролирует ситуацию, и все инициативы по новому строительному кодексу направлены на то, чтобы соблюсти интересы всего общества.

Напомним, депутат Бакытжан Базарбек, говоря о проекте строительного кодекса, заявил, что "это реферат, его мог написать школьник". Депутат заявил, что казахстанцам не нужно "питать иллюзий" касательно того, что предлагаемый кодекс что-то изменит - поскольку это почти полностью скопированные "старые" нормы.

Позже министр Шарлапаев ответил на критику депутата Базарбека. Глава Минпрома сообщил, что есть заключение Минфина, которое опротестовано, и идет окончательное разбирательство. А депутаты, по его словам, "имеют право на собственное мнение", и отчет не показал тех нарушений, о которых заявил Базарбек.

Мы также писали, что депутат Елнур Бейсенбаев ранее удивился цене нового строительного кодекса - на его разработку понадобилось 382,5 млн тенге. В "новом" кодексе, по словам депутата, оказался всего 1% уникальности в сравнении со старыми нормами, при том что на его разработку ушло 382,5 млн тенге. При этом, на каждую страницу кодекса потратили в среднем по 1,6 млн тенге.

Позже на заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек напомнил, что не зря называл представленный строительный кодекс "рефератом" - он заявил, что на кодексе "отмыли" 291 млн тенге, завысив стоимость его разработки на привлечение сторонних организаций, аренды помещений, оплаты труда без фактических затрат.

Базарбека попросили прокомментировать слова министра Шарлапаева о том, что депутаты используют непроверенную информацию. В ответ депутат заявил, что информация более чем проверенная, а министр начал обелять своих подчиненных, которые причастны к этой ситуации.

Напомним, в середине февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект строительного кодекса в мажилисе. Одна из предложенных в нем мер - приостановка строительства при выявленных нарушениях.

При этом в конце января архитектор Алексей Абилов предлагал ввести уголовную ответственность за нарушение архитектурно-градостроительной документации в Казахстане.

Также ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости повышения контроля качества строительства, чтобы обезопасить граждан страны.