Строительство АЭС может подорожать через 10 лет: что думают о словах Скляра в Минэкономики

Глава МНЭ на брифинге в кабмине высказался об информации, что строительство АЭС может подорожать на 50% на этапе реализации от заложенной изначально суммы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр заявлял, что через 10 лет стоимость АЭС может составить 20-22 миллиарда долларов.

"На самом деле - да. Строительство АЭС будет крупнейшим инвестиционным проектом в нашей стране. Мы сейчас только приступаем к этой работе. По схеме финансирования я хочу сказать, что мы рассматриваем приоритетом схему проектного финансирования, когда участие государства будет только через предоставление определенных экономических условий для успешной окупаемости проекта", - сказал в ответ министр Нурлан Байбазаров.

По его словам, это будет коммерческий проект.

"Он должен быть окупаем, поэтому АЭС по всему миру строится, и инвесторы охотно туда вкладывают деньги. Мы надеемся, что это будет проектное финансирование с участием консорциума целого финансового института. Просто ни один институт в мире такую сумму не дает.

Все будут совместно финансировать проект. Наша задача - обеспечить экономику проекта через соответствующие тарифы, через гарантии потребления и так далее. Что касается стоимости, то, я думаю, это будет контракт под ключ, где все обязательства будут прописаны, в том числе и в части удорожания проекта. Если удорожание, то в основном на практике. Мы все это сейчас стараемся прописывать на стороне подрядчиков, потому что они, когда считают проект, должны все эти риски учесть", - добавил он.

Он отметил, что Казахстан будет стараться не затягивать строительство станции.

"Это будет долгосрочное строительство, оно займет 4-5 лет. Есть разные сроки в мире. Надеемся, мы постараемся это сделать, не затягивая, конечно. Привлечь тех подрядчиков, которые имеют соответствующую квалификацию, опыт. И с ними обсудить все эти вопросы, потому что определенный опыт, конечно, в мире есть.

Как складывается стоимость строительства, какие факторы будут влиять в ходе строительства на стоимость проекта? Это все будет, конечно, проговариваться. Мы будем это все детально обсуждать, и стараться закладывать максимально… Такой большой проект, конечно, и любое движение цены будет влиять на экономику проекта. То есть, мы должны держать баланс", - резюмировал глава МНЭ.

Ранее заместитель премьер-министр Скляр рассказал, как будут выбирать подрядчика и когда начнут строительство АЭС. Тогда же сообщалось, что большая ясность по этому вопросу появится в следующем году.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС. Голосование состоялось 6 октября.

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев.