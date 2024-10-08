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Оглашены окончательные итоги референдума по АЭС

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Референдум по АЭС
Референдум по АЭС. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане, проведенного в минувшее воскресенье, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров в ходе брифинга сообщил о результатах референдума - в течение двух дней все территориальные избирательные комиссии доставили протоколы голосования.

По его словам, общее количество граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 284 487 человек.

"Приняли участие в голосовании 7 820 204, или 63,66%. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек из числа принявших участие в голосовании. Были бюллетени, где были выбраны оба ответа, - количество таких бюллетеней составило 82 729. Количество бюллетеней неустановленного образца, в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших и признанных недействительными, составило 130 267", - сообщил Абдиров.

Таким образом, на референдуме принято решение по строительству АЭС в Казахстане. Решение, принятое на референдуме, вступает в силу со дня опубликования принятого решения об итогах.

"Казахстанцы 6 октября 2024 приняли положительное решение по такому важному вопросу, касающемуся строительства АЭС в Казахстане", - добавил Абдиров.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

Ранее стали известны результаты exit poll (опрос на выходе с избирательных участков). Аналитик фонда "Институт комплексных социальных исследований - Астана" сообщил, что за АЭС проголосовали 69,8% опрошенных. Ответили, что не согласны - 30,2% участников опроса.

По данным второго exit poll от Института общественной политики, за АЭС проголосовали 72,3% опрошенных казахстанцев, против АЭС - 27,7%. В опросе участвовали 44 160 человек.

По данным третьего exit poll, проведенного Институтом Евразийской интеграции, за строительство АЭС в Казахстане проголосовали 71,8%, против - 28,2%.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171383-okonchatelnye-itogi-referenduma-ozvuchili-v-cik-kazahstana/

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