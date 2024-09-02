Как долго будет строиться АЭС, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики сегодня в кулуарах кабмина рассказал, как быстро может окупиться строительство атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что сроки окупаемости атомной станции зависят от тарифов.

"Сегодня главой государства был поставлен достаточно четкий сигнал, что тарифы должны быть социально ответственными. Чем меньше тариф, тем более длительный срок окупаемости. В целом проекты энергетики - они все энергоемкие. Это не только то, что касается атомной электростанции, но и в целом строительства угольных станций. Минимум от 10 до 15 лет изначально закладывается в финансовую модель данных проектов", - заявил он.

Саткалиев добавил, что атомная станция не будет исключением.

"Тариф будет зависеть от окончательного решения по выбору вендера. У всех вендеров разные цены. То есть далее будут произведены расчеты. В разрезе по каждому вендеру расчеты делаются. Я думаю, что мы должны понимать, что завершение станции будет через 10-12 лет. Для того, чтобы спрогнозировать тариф с учетом инфляции, требуются дополнительные расчеты. На стадии принятия решения по станции эти расчеты будут произведены", - подчеркнул глава ведомства.

В завершение министр отметил, что сейчас в Казахстане идет речь о возможности строительства атомной станции, а не о выборе вендера.

"Мы говорим о том, чтобы народ определился - развивать атомную энергетику или нет. Вся работа, что касается всех плюсов и минусов атомной энергетики, проведена и будет еще проводиться", - резюмировал Саткалиев.

Сегодня в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. В связи с этим он предложил решить вопрос строительства станции посредством проведения общенационального референдума.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

Между тем 27 августа Токаеву направили на рассмотрение проект указа по референдуму по строительству АЭС.