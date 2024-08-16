Как будет развиваться Косшы, показали Токаеву (фото)

Касым-Жомарту Токаеву сегодня был презентован план инфраструктурного развития города Косшы, прилегающего к столице, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планом развития Косшы, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Главе государства презентован план инфраструктурного развития города, прилегающего к столице. По словам акима Гайдара Касенова, после присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек.

Всего в рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов.

За последние два года в городе введены в эксплуатацию 3 школы, завершается строительство еще одной школы. В ближайшие годы в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство трех школ, а также двух детских садов.

В Косшы функционируют одна государственная поликлиника и две поликлиники в рамках государственно-частного партнерства.

Как отметил аким Косшы, в городе за счет частных инвестиций строится многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 1000 посещений в смену, в которой предусмотрены отделения онкологии, неврологии и родильное отделение

Медицинское учреждение, по словам Гайдара Касенова, будет обслуживать не только население Косшы, но и жителей близлежащих районов.

Т️акже в мае этого года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.

Президент был также проинформирован о том, что в общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфтитеатр.

Касым-Жомарт Токаев в Косшы. Фото: Акорда

Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Акмолинскую область, где первым делом ознакомился со школой-гимназией в Косшы.

Также накануне Токаев обсудил с правительством экономическую ситуацию в Казахстане. Перед этим стало известно о переносе его встречи с олимпийцами из-за коронавируса среди спортсменов. Недуг выявили сразу у трех казахстанских призеров и двух членов тренерского штаба.

На днях президент также побывал с рабочим визитом в Карагандинской области. Он посетил металлургический комбинат Qarmet, местный дворец школьников, а также увиделся с жителями села Шахтер.