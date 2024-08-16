Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как будет развиваться Косшы, показали Токаеву (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в Косшы
Касым-Жомарт Токаев в Косшы. Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву сегодня был презентован план инфраструктурного развития города Косшы, прилегающего к столице, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планом развития Косшы, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Главе государства презентован план инфраструктурного развития города, прилегающего к столице. По словам акима Гайдара Касенова, после присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек.

Всего в рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов.

За последние два года в городе введены в эксплуатацию 3 школы, завершается строительство еще одной школы. В ближайшие годы в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство трех школ, а также двух детских садов.

В Косшы функционируют одна государственная поликлиника и две поликлиники в рамках государственно-частного партнерства.

Как отметил аким Косшы, в городе за счет частных инвестиций строится многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 1000 посещений в смену, в которой предусмотрены отделения онкологии, неврологии и родильное отделение

Медицинское учреждение, по словам Гайдара Касенова, будет обслуживать не только население Косшы, но и жителей близлежащих районов.

Т️акже в мае этого года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.

Президент был также проинформирован о том, что в общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфтитеатр.

Касым-Жомарт Токаев в Косшы
Касым-Жомарт Токаев в Косшы. Фото: Акорда

Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Акмолинскую область, где первым делом ознакомился со школой-гимназией в Косшы.

Также накануне Токаев обсудил с правительством экономическую ситуацию в Казахстане. Перед этим стало известно о переносе его встречи с олимпийцами из-за коронавируса среди спортсменов. Недуг выявили сразу у трех казахстанских призеров и двух членов тренерского штаба.

На днях президент также побывал с рабочим визитом в Карагандинской области. Он посетил металлургический комбинат Qarmet, местный дворец школьников, а также увиделся с жителями села Шахтер.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2149668-kak-budet-razvivatsya-kosshy-pokazali-tokaevu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie