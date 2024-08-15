Токаев обсудил с правительством экономическую ситуацию в Казахстане (фото)
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Совещание под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось в Акорде. Глава государства обсудил с правительством экономическую ситуацию в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и прогнозы правительства на среднесрочный период, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
В мероприятии приняли участие:
- премьер-министр Олжас Бектенов;
- руководитель Администрации президента Айбек Дадебай;
- председатель Национального банка;
- председатель Высшей аудиторской палаты;
- члены правительства и другие должностные лица.
Президент заслушал доклады об основных показателях социально-экономического развития, исполнении республиканского бюджета за 7 месяцев 2024 года и макроэкономических параметрах, закладываемых в проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы.
Правительство ожидает в следующем году рост экономики на уровне 5,6% и снижение инфляции до 5,5-7,5%.
Глава государства поручил правительству повысить качество прогнозирования макроэкономических показателей и государственного бюджета, внедрить четкий механизм приоритезации госрасходов как на центральном, так и на местном уровнях, а также усилить меры по борьбе с теневой экономикой.
Сегодня стало известно о переносе встречи Токаева с олимпийцами из-за коронавируса среди спортсменов. Недуг выявили сразу у трех казахстанских призеров и двух членов тренерского штаба.
Вчера президент побывал с рабочим визитом в Карагандинской области. Он посетил металлургический комбинат Qarmet, местный дворец школьников, а также увиделся с жителями села Шахтер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2149416-tokaev-obsudil-s-pravitelstvom-ekonomicheskuyu-situaciyu-v-kazahstane/